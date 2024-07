Der sächsische Flüchtlingsrat hat erneut das Vorgehen der Behörden bei der Abschiebung eines Mannes aus Chemnitz kritisiert. So sei vergangene Woche ein Marokkaner abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Chemnitz per Eilbeschluss dagegen entschieden hatte, teilte der Flüchtlingsrat mit. Die Gerichtsentscheidung sei missachtet worden.

Die Kritik hatte sich an der Missachtung des Eilbeschlusses entzündet und hat auch unabhängig vom OVG-Urteil Bestand. Die Anwältin des abgeschobenen Marokkaners sagte, die Sachbearbeiterinnen bei der Stadt Chemnitz und der Landesdirektion Sachsen hätten in Telefonaten mit ihr erklärt, sich nicht an den ursprünglichen Beschluss gebunden zu fühlen. Sie hätten ihn auch nicht an die Bundespolizei weitergeleitet, die deswegen die Abschiebung fortgesetzt habe.