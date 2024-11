Bei einem Brand eines sechsgeschossigen Wohnhauses in Zwönitz im Erzgebirge sind in der Nacht zu Sonntag vier Menschen verletzt worden. Darunter ist der Polizei zufolge auch ein vierjähriges Kind. Sie kamen demnach mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Feuerwehrleute evakuierten wegen der starken Rauchentwicklung das gesamte Mehrfamilienhaus. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Einsatz nicht zurück in ihre Wohnungen, sondern mussten die Nacht woanders verbringen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Möbelstück im Flur in Brand geraten. Was genau das Feuer auslöste, ist laut Polizei noch unklar. Es gebe aber Hinweise auf Brandstiftung.