Rund 500 Menschen haben sich am Montagabend in Chemnitz zu einer Solidaritätskundgebung für Israel versammelt. Aufgerufen hatte dazu die Jüdische Gemeinde Chemnitz, wie die Polizei Chemnitz mitteilte. Die Versammlung sei friedlich und ohne Gegenproteste oder Straftaten verlaufen. Nach Angaben der Polizei hatten 228 Einsatzkräfte die Veranstaltung abgesichert.

Bildrechte: Harry Härtel

Seit dem massiven Angriff der Terrorgruppe Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel am Samstag vergangener Woche kommt es in mehreren deutschen Städten immer wieder zu pro-israelischen und pro-palästinensischen Versammlungen. Am Wochenende hatte es dabei unter anderem in Berlin Übergriffe und Festnahmen gegeben.