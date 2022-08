Der entflohene Häftling der JVA Waldheim ist gefasst. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabendabend mitteilte, wurde der 31-Jährige gegen 18:15 Uhr nahe eines Einkaufsmarktes in Chemnitz-Hilbersdorf gefasst. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Verletzte wurde bei dem Zugriff niemand. Laut Polizei war der verurteilte Straftäter bei seiner Festnahme alkoholisiert.