Ein in Afghanistan schwer verletztes Mädchen ist im Erzgebirgsklinikum Stollberg behandelt worden und konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Wie das Erzgebirgsklinikum mitteilt, war das 10 Jahre alte Mädchen Safa mit Schussverletzungen am Bauch, der Schulter und am Bein bereits fünf Mal in Afghanistan operiert worden.