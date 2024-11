Zur Einweihung des Gedenkortes am Samstagmittag auf dem Brühl in der Chemnitzer Innenstadt wurden unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Altbundespräsident Christian Wulff erwartet. Wulff hatte Justin Sonder im Jahr 2011 persönlich kennengelernt. Initiator der Bank-Skulptur ist das Internationale Auschwitz Komitee mit Sitz in Berlin. Der Freistaat Sachsen hatte die Errichtung der Skulptur unterstützt. Sie stellt den Holocaust-Überlebenden dar, der auf einer Bank sitzt. Das Denkmal soll dazu einladen, sich dazuzusetzen und in Gedanken mit Sonder ins Gespräch zu kommen.