Bei einem Angriff auf einen Jugendclub der Heilsarmee in Chemnitz ist ein Sozialarbeiter verletzt worden. Der 46 Jahre alte Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich während eines Konzerts mit Roma-Jugendlichen bereits am 9. Juni. Er wurde erst jetzt öffentlich gemacht. Die Polizei sagte MDR SACHSEN, dass die Geschosse wahrscheinlich von einem Nachbargrundstück kamen. An dem Abend hätten "die Kollegen dort im Nahbereich keinen Tatverdächtigen bzw. auch keine Tatwaffe feststellen" können, sagte Polizeisprecher Andrej Rydzik. Welcher Art Waffe genutzt wurde, lasse sich derzeit nicht sagen.