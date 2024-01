Zwischendrin locken die Organisatoren mit einer Mitmachaktion: So hat jeder zu Beginn einen Vorsatz für das neue Jahr gezogen und kann nun bei einer "Versteigerung" den gegen einen anderen eintauschen. Ein Besucher gibt einen Zettel mit dem Vorhaben "Einmal durch den Rabensteiner See schwimmen" ab und sichert sich dafür den Vorsatz "Einen Schneeengel machen".

Die meisten Vorsätze haben einen Chemnitz-Bezug. So werden nach und nach "Ein Stadtviertel besuchen, in dem ich noch nie war", "Sonnenuntergang am Stadtrand beobachten" oder "Ein Gedicht schreiben und in der Stadt deponieren" munter hin und her getauscht. Viele versprechen, ihre Vorsätze auch wirklich umzusetzen.