Ein 29-jähriger Mann aus China muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Dem Angeklagten wird laut Staatsanwaltschaft Menschenhandel und Zwangsprostitution sowie "gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern" vorgeworfen. Unter falschen Versprechungen sollen Chinesinnen nach Deutschland gebracht und in verschiedene Wohnungsbordelle unter anderem in Chemnitz, Leipzig und Dresden vermittelt worden sein. Der Angeklagte hat vor seiner Verhaftung in Chemnitz gelebt.

Laut Staatsanwaltschaft sollen Mittelsmänner in China Frauen legale Arbeit in Europa, insbesondere in Deutschland angeboten haben. Die Rede war dabei von Hausarbeit, Reinigungsarbeiten oder Tätigkeiten als Babysitterin. Den Frauen wurde laut Anklage 15.000 bis 30.000 Euro als Reisekosten in Rechnung gestellt, die sie durch Prostitution abarbeiten mussten. Die Frauen sollen über entsprechende Erotik-Internetportale angeboten worden sein.