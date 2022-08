Die Gewalttat in einem Chemnitzer Hinterhof am Wochenende hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verstarb ein 34 Jahre alter Mann im Krankenhaus. Er und eine 46 Jahre alte Frau waren in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt aufgefunden worden. Die Frau war noch in derselben Nacht ihren Verletzungen erlegen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten beide Opfer Stichverletzungen erlitten.