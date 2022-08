Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 46 Jahre alte Frau in Chemnitz dauern die Ermittlungen an. Ein 20-Jähriger steht unter Verdacht, die Frau in der Nacht zum Sonnabend angegriffen zu haben. Er soll auch einen Mann schwer verletzt haben, der weiter im Krankenhaus liegt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz, Wolfgang Klein, sagte MDR SACHSEN, die genauen Beziehungen zwischen Täter und den beiden Opfern seien bisher immer noch unklar. "Wir wissen lediglich, dass alle drei Personen in dem näheren Umfeld gewohnt haben."