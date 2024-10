Nachdem am vergangenen Wochenende in Döbeln mehrere Autos einen Pflegedienstes abgebrannt sind, hat das Unternehmen eine Belohnung ausgesetzt. Wie Cornelia Brambor, Geschäftsführerin des Pflegedienstes MDR SACHSEN sagte, wurden 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Am Sonnabend waren auf einem öffentlichen Parkplatz in Döbeln mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Eine Polizeistreife hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Zwei Fahrzeuge wurden komplett zerstört, ein drittes stark beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 50.000 Euro.