Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Großbrand nach Forchheim, einem Ortsteil von Döbeln, gerufen worden. Auf einem Betriebshof hat eine Werkhalle mit zwei Lkw und Maschinen gebrannt, bestätigte die Polizeidirektion Chemnitz. Mehrere Feuerwehren aus Döbeln und der Umgebung wurden alarmiert und kämpften bis gegen 21 Uhr gegen das Feuer. Auch Bauern hatten Tanklöschfahrrzeuge und Wassertanks zur Verfügung gestellt, berichteten Reporter MDR SACHSEN.

Verletzte gab es im Zusammenhang mit dem Großbrand laut Polizei nicht. Es soll ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein. Der Brandursachenermittler soll am Dienstag auf dem Hofgelände seine Arbeit beginnen, so die Polizei.