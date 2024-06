Nach dem gewaltsamen Tod der neunjährigen Valeriia trauern viele Menschen im mittelsächsischen Döbeln um das Mädchen. Sie haben in der Nähe der Wohnung des Kindes Kerzen, Plüschtiere, Bilder, Engelsfiguren und Blumen niedergelegt, um ihre Fassungslosigkeit auszudrücken. "Warum hat man dir das angetan?", ist auf einem Zettel zu lesen. "Du hattest noch so viel vor dir."

Die Stadt Döbeln hat das fürs Wochenende geplante Stadtfest abgesagt. Man folge damit dem Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, denen nicht nach Feiern sei, so Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Am Freitag wird es auf dem Obermarkt um 18 Uhr eine Trauerfeier geben, zu der die Einwohner eingeladen sind. Am Sonntag um 10 Uhr ist an selber Stelle ein Gottesdienst geplant.

Mehr als eine Woche lang war nach dem Mädchen gesucht worden. Am Dienstagnachmittag hatten Polizisten in einem Wald die Leiche des Kindes gefunden. Laut Staatsanwaltschaft ist es Opfer eines Verbrechens geworden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind nicht sexuell missbraucht wurde.

Nach Recherchen der "Bild"-Zeitung haben die Ermittler der Kriminalpolizei zwei Männer als Tatverdächtige im Visier. Einer sei der Ex-Freund von Valeriias Mutter und solle sich in Tschechien aufhalten. Er habe die Mutter am Vormittag von Valeriias Verschwinden kontaktiert, so "Bild". Sein Handy soll in einer Funkzelle in Döbeln eingeloggt gewesen und er von der Überwachungskamera eines Nachbarhauses gefilmt worden sein. Gesucht werde außerdem ein Mitte 50-Jähriger, der Valeriias Mutter zuvor gestalkt haben soll.