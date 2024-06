8./9. Juni: Während die Suche vor Ort weitergeht, meldet sich Valeriias Vater per Video zu Wort. Er appelliert an mögliche Entführer, den Eltern "ihr geliebtes Kind" zurückzugeben. In der "Bild am Sonntag" kündigt er an, nach Deutschland zu kommen, um suchen zu helfen.

Das Mädchen, das aus der Ukraine stammte und mit seiner Mutter seit 2022 in Döbeln lebte, war zuletzt am 3. Juni gesehen worden. Sie war auf dem Weg zur Grundschule, kam dort aber nie an. Auch eine Vermisstenmeldung in den Fernsehsendungen "Aktenzeichen XY ungelöst" und "Kripo live" hatte keine konkreten Hinweise gebracht. Laut Polizei ist bislang weiter unklar, ob das Kind auf dem Weg zur Schule wie üblich in einen Bus gestiegen war. Die Ermittlungen liefen dazu noch. Nach Angaben der Polizei hatte sich vergangene Woche eine Zeugin gemeldet, die am Tag von Valeriias Verschwinden Schreie in den Nähe des Waldgebietes gehört haben will, in dem neun Tage später die Leiche gefunden wurde. Man habe aber den genauen Bereich nicht eingrenzen können, erklärte eine Polizeisprecherin.