Die Polizei hat am Dienstagnachmittag bei ihrer Suche nach der verschwundenen Valeriia in einem Wald zwischen Mahlitzsch bei Roßwein und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf eine leblose Person gefunden. Sie prüft derzeit, ob es sich um das gesuchte neunjährige Mädchen aus Döbeln handelt, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Die Kriminalpolizei und eine Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) ermitteln an der Fundstelle, hieß es. Weitere Informationen sollen am Mittwochmittag folgen.

Neuer Großeinsatz am Dienstag

In Döbeln war seit den Morgenstunden erneut nach der vor einer Woche verschwundenen neun Jahre alten Valeriia gesucht worden. Wie Polizeisprecherin Doreen Stein auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, waren mehr als 400 Polizeikräfte im Einsatz. Sie bekamen von der Bereitschaftspolizei, Polizeifachschülern und Polizeibeamten aus Sachsen-Anhalt Unterstützung. Auch Rettungshunde und eine Drohne waren im Einsatz.

Die Suche hatte sich laut Polizeisprecherin Stein auf ein Gebiet südlich und südwestlich von Döbeln konzentriert. Das Stadtgebiet Döbeln war bereits erfolglos durchkämmt worden. Bisher hatte die Polizei keine Spuren gefunden, die dem ukrainischen Mädchen zugeordnet werden konnten. Bis Dienstag seien zahlreiche Hinweise von Anwohnern eingegangen, so Stein. Leider sei bisher noch kein entscheidender dabei gewesen.

Vermisstenmeldung über Aktenzeichen XY erfolglos

Das neunjährige Mädchen war zuletzt am 3. Juni in Döbeln gesehen worden. Sie war auf dem Weg zur Grundschule, kam dort aber nie an. Auch eine Vermisstenmeldung in den Fernsehsendungen "Aktenzeichen XY ungelöst" und "Kripo live" hatte laut Polizei keine konkreten Hinweise gebracht.

Ermittlungen gegen Schule laufen