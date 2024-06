Von der seit vergangenen Montag vermissten neunjährigen Valeriia aus Döbeln fehlt weiter jede Spur. Die Suche am Sonntag habe keine neue Spur ergeben, sagte eine Sprecherin der Chemnitzer Polizeidirektion am Nachmittag MDR SACHSEN. Es waren nochmals Anwohner befragt worden. Die Polizeisprecherin erklärte, es sei nicht auszuschließen, dass sich jemand aufgrund der umfangreichen Berichterstattung in den Medien an ein Detail oder Beobachtungen erinnere. Es werde auch in den kommenden Tagen weiter nach dem Mädchen gesucht. Dabei sei in den nächsten Tagen noch einmal eine größere Aktion geplant, kündigte die Polizeisprecherin.