Stadt zwischen Normalität und Ausnahmezustand

In der Stadt rollt der Verkehr wie immer - mehr oder weniger. Ich sehe Eltern mit Kindern, auch kleine Gruppen von Schulkindern, die in Richtung ihrer Schule unterwegs sind. Gleich daneben schwärmen Gruppen von schwarz gekleideten Bereitschaftspolizisten in die umliegenden Straßen aus und drehen, wie es der Polizeisprecher am Morgen gesagt hat, die Stadt auf links.

Eine Frau am Straßenrand schaut dem Einsatz etwas ratlos zu. Ich sage ihr, dass die Polizei weiterhin keine heiße Spur hat und weiterhin auf der Suche ist. Da sprudelt es aus ihr heraus: "Das ist so schrecklich, wenn eine Mutter nicht weiß, was mit ihrem Kind passiert ist. Ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie sie sich fühlen muss." Hoffentlich werde die Polizei das Kind finden.

Ich folge den Beamten in eine ruhige Wohnstraße in der Nähe der Schule. Auch hier verteilen sie sich, klingeln bei den Anliegern und suchen in den Gartenbereichen nach Hinweisen.

"Es ist beklemmend"

Als ich zurück in der Innenstadt bin, ist auch dort die Suche nach möglichen Zeugen in vollem Gange. Beamte klingeln an jeder Tür. Ein Ehepaar, das neben mir stehen bleibt, frage ich nach ihrem Gefühl.

"Es ist schon beklemmend", sagt die Frau. "Der Hubschrauber, der über unseren Köpfen kreist und die viele Polizei - das gibt es sonst nicht in Döbeln." Sie sei aber froh, dass die Polizei alles versuche, um das Kind wiederzufinden. "Ich muss immer an die Mutter denken, die nun schon seit Tagen nicht weiß, wo ihre Tochter sein könnte. Schrecklich ist das."

Ein junges Paar mit Kinderwagen geht vorbei. Auch sie frage ich, wie sie die Situation empfinden. "Man schaut die Stadt plötzlich mit anderen Augen an", sagt der junge Mann. "Natürlich weiß man nicht, was passiert ist mit dem Kind, aber man denkt immer an etwas schlimmes." Die junge Frau ergänzt, dass sie hoffe, dass alles gut werde und das Kind wohlbehalten wieder auftaucht. "Das macht mir schon ein bisschen Angst." Die Ungewissheit sei auch für sie nicht gut zu ertragen, weil sie ja auch ein Kind habe. "Ich kann nur ahnen, was die Mutter durchmacht", sagt sie.

Suche bringt keine neuen Erkenntnisse

Kurz nach 17 Uhr ist der Einsatz der 300 Polizisten beendet. Ich erkundige mich noch einmal bei Polizeisprecher Andrzej Rydzik nach dem Stand der Suche. Er sagt mir, dass die Beamten das vorher festgelegte Gebiet vollständig abgesucht haben. "Allerdings hat dieser Einsatz keine neuen Erkenntnisse gebracht." Doch an Aufgeben will hier keiner denken. Die Suche werde am Freitag fortgesetzt, ergänzt er.

