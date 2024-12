Nur die Sterne am Baum fehlen noch. Sonst ist alles fertig für die Weihnachtsfeier in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Waldheim. Ken (Name von der Redaktion geändert) erlebt das erste Mal, wie sein dreijähriger Sohn dem Weihnachtmann begegnet.

In der entwidmeten Kirche der Haftanstalt kommen 18 Strafgefangene, ihre Frauen und insgesamt 30 Kinder zusammen. Kurz bevor die Feier beginnt, trifft auch Kens Familie ein.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ken hofft, dass er eher rauskommt

Der Junge glaubt, sein Vater sei hier auf Arbeit. "Mit gegebenem Alter werde ich ihn sicherlich aufklären, wie das alles so war", sagt Ken. Allerdings hoffe er, nicht so lange hier zu bleiben, bis er das Alter erreicht hat, in dem Erklärung notwendig sei.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ken hofft auf eine Zweidrittel-Strafe. Bei guter Führung könnte er nach insgesamt fünfeinhalb Jahren entlassen werden.

Jeanettes Versprechen: "Stehen wir gemeinsam durch"

In der JVA Waldheim sind Besuche viel öfter möglich, als es das Gesetz vorschreibt. Jeanette (Name von der Redaktion geändert) kommt mit den Kindern immer dienstags und einmal im Monat am Wochenende zu Besuch. "Weil es meine Familie ist und weil ich ihn liebe und die Kinder ihn ja vermissen", erklärt sie. "Ich habe ihm versprochen, dass wir das gemeinsam durchstehen."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Verhältnis von Ken zu seinen Kindern wirkt innig. "Natürlich ist das alles hart, besonders für den Kleinen", sagt Ken. "Er sieht mich eben ziemlich wenig." Das sei auch für ihn sehr schwierig. "Wenn zum Beispiel im Kindergarten ein Plakat gebastelt wird mit einem Foto der Familie." Es gebe aber keines. Das sei traurig für den Kleinen.

Plätzchen und CDs für die Kinder

Die Alltags-Sorgen sollen bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier, wenn möglich, vergessen sein. Diesen besonderen Tag haben auch die Inhaftierten vorbereitet. Die Männer haben Plätzchen gebacken und CDs besprochen mit Geschichten für die Kinder.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Soziale Bindungen sollen im Gefängnis erhalten bleiben

Einen familienorientierten Vollzug zu gewährleisten, ist in Sachsen im Strafvollzugsgesetz festgeschrieben. "Er hilft auch bei der Resozialisierung", sagt die Vollzugsabteilungsleiterin der JVA, Ines Riegler.

"Bin ich sozial eingebunden, erwartet mich jemand? Daher ist es schon wichtig, dass es soziale Bindungen gibt, die aufrechterhalten werden durch Besuche und Telefonate."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK