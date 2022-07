Einheitliche Mehrweg-Becher für Chemnitz. Die Stadt und die Initiative Chemnitz haben nach eigenen Angaben rund 5.600 Becher an den Start gebracht. Die blauen Mehrwegbecher haben ein Fassungsvolumen von 0,3 Liter. Ein Teil wurde mit dem Logo "Chemnitz City" bedruckt. Geplant ist, dass ein weiterer Teil das Logo der Kulturhauptstadt 2025 erhält.

Der Becher ist vom Chemnitzer Gastro-Pfandartikel-Unternehmen "RELOCAL". Er besteht wie der Deckel aus recyceltem Kunststoff und kostet einen Euro Pfand. Kunden können sich zum Beispiel darin ihren Kaffee abfüllen lassen und in allen teilnehmenden Läden wieder abgeben. Insgesamt 23 Chemnitzer Geschäfte tragen das Logo "RELOCAL-Becher" an der Tür. Das sind Bäckereien, Bistros, Restaurants, Cafés und auch erste Supermärkte. "So sieht der Kunde, dass das Unternehmen sind, die den wiederverwendbaren Becher im Sortiment haben", sagte Silvia Stölzel von der Initiative Chemnitz City.de MDR SACHSEN. Testlauf für das Mehrwegbechersystem "Chemnitz-Cup". Auch um Müll zu vermeiden hat die Stadt jetzt diesen neuen Pfand-Becher im Umlauf. Sollte er sich nach einem halben Jahr bewährt haben, wird das Mehrweg-System ausgeweitet. Bildrechte: Stadt Chemnitz

Stadt sucht weitere Mitstreiter

Die Stadt hofft, dass sich noch mehr Händler finden, die Mehrwegbehälter in ihr Sortiment aufnehmen. Denn neben den Getränkebechern hat der Hersteller "RELOCAL" auch noch weitere Mehrwegprodukte wie z. B. Schüsseln und Menüboxen für Essen im Angebot. Teilnehmende Betriebe können sich auch diese zulegen und im Pfandsystem ausgeben, so die Stadt. Ziel ist mittelfristig ein Netzwerk für Mehrwegprodukte und ein flexibles Rückgabesystem in Chemnitz aufzubauen.

Projekt "Zero Waste"

Mit dem Start des Mehrwegsystems in Chemnitz wird ein Stadtratsbeschluss umgesetzt. Die Einführung wird vom Land Sachsen im Rahmen des Projektes "Zero Waste" gefördert. An der Entwicklung waren die Stadt, die Initiative ChemnitzCity.de und das Chemnitzer Unternehmen RELOCAL beteiligt. Weitere Partner sind die Chemnitzer Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer, die TU Chemnitz, das Umweltzentrum sowie das Umweltamt.

Müllberge durch To-Go Becher reduzieren - neues Gesetz kommt