Die sächsische Kriminalpolizei hat im Kampf gegen Kinderpornografie erneut mehrere Wohnungen durchsucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren von der Razzia insgesamt 13 Objekte darunter in Chemnitz, Aue-Bad Schlema, Olbernhau, Leisnig, Neukirchen und Zschopau betroffen. Es seien Computertechnik, Speichermedien und knapp 30 Handys sichergestellt worden. Ein Polizei-Sprecher sagte, die Auswertung werde einige Zeit dauern.

Nach Angaben der Ermittler sind die verdächtigen zwölf Männer im Alter zwischen 19 Jahren und 71 Jahren. Es gehe um den Verdacht von Verbreitung, Veröffentlichung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie. Bei den Durchsuchungen am 19. und 27. Oktober stießen die Beamten zudem in der Wohnung eines 19-Jährigen in Neukirchen auch auf mehr als 260 Gramm Cannabis sowie zwei Dutzend illegale Böller. Gegen den Jugendlichen laufen demnach weitere Anzeigen.