Grünen-Politikerin Coretta Storz sagte "Robert ist Chemnitzer. Er ist als Baby nach Chemnitz gekommen, spricht perfekt Deutsch und hat hier die Schule besucht und einen Beruf gelernt." A. habe sich bei den Grünen engagiert und unter anderem beim Europawahlkampf mitgemacht. Die Kundgebungsteilnehmer riefen zu einer weiteren Demonstration in Dresden auf. Dort protestierten am Montagnachmittag nach Reporterangaben etwa 250 Menschen vor dem Sächsischen Innenministerium gegen den Umgang der Behörden mit Robert A.. Die Polizei konnte am Abend noch keine genaue Teilnehmerzahl nennen.