Der von Abschiebung bedrohte Vietnamese Pham Phi Son will mit seiner Familie die Stadt Chemnitz verlassen. Wie die Stadt Chemnitz mitteilte, will die Familie aufgrund besserer beruflicher Perspektiven nach Berlin umziehen. Es gebe bereits ein Jobangebot und Aussicht auf eine Wohnung. Die Stadt Chemnitz unterstützt nach eigenen Angaben diesen Wunsch und wird dafür die sogenannte Residenzpflicht aufheben.

Dave Schmidtke, Sprecher des sächsischen Flüchtlingsrats, sieht den Umzug mit gemischten Gefühlen. "Es ist ein Schritt aus aufenthaltsrechtlicher Verzweiflung", sagt er. Positiv daran sei, dass das sächsische "Behörden-Pingpong" ein Ende finde. Es bleibe gleichwohl fraglich, ob der Wegzug aus Sachsen ein dauerhaftes Bleiberecht für die Familie bewirken wird. Die Behörden in Berlin würden sich sicherlich an den vorherigen Entscheidungen orientieren, aber sie hätten einen Ermessensspielraum. "Es besteht keine Sicherheit, aber mehr Hoffnung als in Sachsen", so Schmidtke.