Flüchtlingspolitik Vorerst keine Abschiebung von Robert A.

16. Juli 2024, 17:53 Uhr

Die Ausländerbehörde in Chemnitz ist erneut in die Schlagzeilen geraten. Nach der versuchten Abschiebung einer vietnamesischen Familie vor einem Jahr sollte nun ein Mann nach Serbien abgeschoben werden. Das Problem: Robert A. lebt seit 30 Jahren in Chemnitz und ist weder in Serbien geboren noch spricht er die Landessprache. In letzter Minute hat nun das Sächsische Innenministerium die Abschiebung gestoppt.