Winterlich eingemummelt kommt Tom Klädtke auf einem roten Schneescouter angebraust. Die ganze Nacht hat sich der Vorstand vom Skiclub Falkenau am Hang um die Ohren geschlagen. Nicht mit Apres-Ski, sondern mit Beschneien, wie er erklärt: "Die Maschinen laufen mittlerweile computergesteuert. Also sitze ich die meiste Zeit am PC, schaue ob alles funktioniert. Und dann fährt man ab und zu mal eine Runde, guckt das nichts einfriert, nichts kaputt ist, ein Loch irgendwo im Schlauch oder so, man kriegt die Nacht schon gut rum."