Drei bis vier mal täglich schaut Schönecks Tourismuschefin Jennifer Braun aktuell in die Wetter-App ihres Handys. Lieber heute als morgen hätte sie gern, dass endlich Dauerfrost vorhergesagt wird. "Wir stehen eigentlich in den Startlöchern. Wir hoffen, bald mit der Beschneiung starten zu können."

Ohne Kunstschnee funktioniere in Schöneck gar nichts mehr in der Wintersaison, erklärt Braun. Mehrere Nächte müssen die insgesamt 16 Schneekanonen laufen, um die Hänge in der höchstgelegenen Stadt des Vogtlandes wintersporttauglich zu machen.