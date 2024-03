In Chemnitz ist am Sonntagnachmittag ein getöteter 69 Jahre alter Mann gefunden worden. Die Situation, in der die Leiche gefunden wurde, sowie die Untersuchung des leblosen Körpers in der Wohnung hätten bei der Polizei den Verdacht bestätigt, dass der Mann gewaltsam ums Leben kam. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet.