Im Institut:

In der Rechtsmedizin wird das Opfer einem Verfahren unterzogen, das man vielmehr mit der Medizin für lebende Menschen verbindet: Computertomografie, kurz CT. "Jede Leiche, die hier in Zürich ins Institut kommt, bekommt zuerst einen CT-Scan", so Michael Thali. "Und dann sehen wir schon: Was hat sich morphologisch verändert? Was sind die Befunde? Dann vielleicht noch eine Oberflächendokumentation." Damit sind alle Daten – vom Ereignisort und vom Körper selbst – in 3D gesichert. Erst dann folgt eine Autopsie – also eine Öffnung und Untersuchung der Leiche. Also, sofern das überhaupt noch notwendig ist.

Bildrechte: MDR WISSEN/Laura Becker Prof. Dr. Michael Thali … … ist ein Schweizer Rechtsmediziner, der sich vor allem mit bildgebenden Verfahren in der Forensik beschäftigt – insbesondere mit der u.a. durch ihn geprägten virtuellen Autopsie. Er ist seit 2011 Direktor des Instituts für Rechtsmedizin an der Uni Zürich und seit 2015 Mitglied der Leopoldina.

Gene und Gifte:

Nicht nur in der dreidimensionalen Untersuchung der Tatorte und Tötungsopfer haben sich die Möglichkeiten in den vergangenen Jahrzehnten immens verbessert. Gleiches gilt auch für Genetik, also DNA-Analyse, und Toxologie, also die Analyse von Vergiftungen. Beides ist mittlerweile in enorm hoher Auflösung möglich: "Wenn ich aus einer sehr kleinen DNA-Spur, die ich gar nicht sehe, praktisch ein Signalament [Personenbeschreibung, Anm. d. Red.] wie eben Haarfarbe, Augenfarbe, Körperfarbe, Hautfarbe, Alter und sogar geografische Herkunft analysieren kann – das ist enorm", schwärmt Michael Thali. Und wenn es um die Genauigkeit bei der Untersuchung von Körpersäften, also Blut und Urin, geht, sind die technischen Fortschritte der vergangenen Jahre ebenfalls nicht zu unterschätzen: "Ich habe einen Kollegen, der sagt immer: Wenn ich ein Zuckerstück in den Zürichsee oder ins Mittelmeer schmeiße, kann ich das heute mit diesen Maschinen in der Toxikologie detektieren." Durch moderne Bildgebung können Verletzungen visualisiert und archiviert werden. Bildrechte: MDR WISSEN/Laura Becker

Im Kommissariat und Gerichtssaal:

Durch die digitale Dokumentation könne man sich in die Szenerie der Tat "digital rein-beamen", wie Michael Thali das treffend beschreibt. Dadurch ist es möglich, Geschehensabläufe virtuell nachzuspielen. Die Beweislage landet also direkt im Kommissariat oder im Gerichtssaal, ohne dass der Tatort erneut betreten werden muss. Das spare Zeit und Kosten, so Thali: "Der Rechtsmediziner kommt immer ins Theater, aber immer zu spät. Man sieht noch das Bühnenbild, vielleicht noch gewisse Requisiten, vielleicht liegt noch eine Leiche dort." Nun müsse das Geschehen von hinten aufgerollt werden: "Welches Stück wurde gespielt?" Die neuen Technologien seien hier immens hilfreich. Trotz idyllischer Lage – hier wird die Forensik der Zukunft entwickelt: Irchl-Campus der Universität Zürich. Bildrechte: MDR WISSEN/Laura Becker

In der Zukunft:

Schon jetzt – und das zeigen selbst Polizeiruf 110, Tatort, Wilsberg oder Soko Leipzig – fließen digitale Spuren in die Ermittlungen ein, z.B. Nachrichten-Chats und Bewegungsdaten. Da wir ganz offensichtlich einen Nutzen darin sehen, mehr und mehr Daten zu produzieren und zu tracken, werden diese auch für die Rechtsmedizin noch interessanter: "Wenn die Leute immer mehr digitale Helfer tragen oder Überwachungssysteme am Körper, wird das auch für die Forensik sehr interessant werden. Und ich freue mich eigentlich auf die Entwicklung, was man dann hier herauslesen kann", so Michael Thali. Das betreffe aber nicht nur Helfer, die man sich freiwilligerweise ankleidet, sondern auch Implantate, Herzschrittmacher oder Insulinpumpen. Thali vergleicht diese Entwicklung mit der normalen Kriminalität, die sich in Richtung Cyber-Kriminalität verschiebt. Rechtsmediziner haben also in Zukunft auch die Cybermedizin auf dem Tisch.

Der perfekte Mord: