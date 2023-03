Der Chemnitzer Stadtrat hat am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit die Einführung einer Beherbergungssteuer für Übernachtungsgäste beschlossen. Sie soll ab 2024 in Hotels, Motels, Gasthöfen, Pensionen, Ferienunterkünften und auf Campingplätzen erhoben werden, informierte die Stadtverwaltung. Bezahlen müssen sie volljährige Gäste. Durch die neue Abgabe rechnet Chemnitz im kommenden Jahr mit Einnahmen von 2,3 Millionen Euro, im Kulturhauptstadtjahr 2025 sollen es 3,5 Millionen Euro sein.

Demnach müssen Gäste in Chemnitzer Übernachtungsbetrieben fünf Prozent vom Hotelpreis obendrauf als Abgabe zahlen. In einer ersten Beschlussvorlage wollte die Stadt nach Informationen von MDR SACHSEN ursprünglich vier Prozent verlangen und die Steuer bereits im Herbst 2023 einführen. Auszubildende und Studierende werden bei kurzfristigen Übernachtungen aufgrund von Pflichtveranstaltungen von der Steuer befreit.

In Dresden gibt es bereits seit Jahren eine Beherbergungssteuer. Sie soll ab Juli ausgeweitet und dann auch für dienstliche Übernachtungen fällig werden. Die Stadt will damit statt bisher zehn künftig knapp 14 Millionen Euro jährlich einnehmen. Auch in Leipzig soll es ab April 2023 eine Beherbergungssteuer geben.