Sebastian Hertel gehört inzwischen ebenfalls zum neunköpfigen Segelfluglehrer-Team in Auerbach. Im Schnitt werden im Verein ständig fünf Flugschüler ausgebildet – meist Teenager, die aus dem Hobby später oft sogar ihren Beruf machen würden, sagt Vereinssprecher Thomas Scheffler und ergänzt: "Wir haben nicht wenige, die in die Luftfahrtberufe eingestiegen sind, sei es nun Pilot, Techniker, Flugsicherung, Bundeswehr bei Airbus und so weiter." Für den letzten Schnuppertag in diesem Jahr gäbe es bereits mehrere Anmeldungen. Fluglehrer Johannes Martin wäre schon mal bereit, den einen oder anderen Interessenten unter seine Fittiche zu nehmen: "Mir machts noch Spaß – ich fühl mich gesund. 50 Jahre – die will ich wenn es geht noch voll machen." Das heißt bis 2026 könnte der vermutlich älteste Segel-Fluglehrer Sachsens in Auerbach noch lautlos durch die Lüfte gleiten.