In Plauen hat in der Nacht zum Sonnabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie der Rettungszweckverband "Südwestsachsen" mitteilte, hatte das Feuer die oberste Etage und den Dachstuhl erfasst. Die 19 Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Aus Sicherheitsgründen wurden laut Rettungszweckverband auch die beiden benachbarten Gebäude evakuiert.

Die insgesamt 47 evakuierten Anwohner wurden zunächst in der Feuerwache betreut. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die Anwohner der benachbarten Gebäude in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Mehrfamilienhaus, in dem das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit nicht bewohnbar. 14 Mieter können zwischenzeitlich bei Verwandten wohnen. Für zwei Familien hat der Rettungszweckverband eine vorübergehende Unterkunft in einem Plauener Hotel organisiert.