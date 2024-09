Bildrechte: Nora Kilenyi

Attraktion Mit der Achterbahn durchs Wasser: Pläne für neues Fahrgeschäft im Freizeitpark Plohn

Hauptinhalt

27. September 2024, 11:08 Uhr

Der Freizeitpark Plohn war der erste seiner Art in unserer Region. Inzwischen wird dort das 30-jährige Jubiläum vorbereitet. Das wird zwar erst 2026 gefeiert - aber mit einer Weltneuheit, dessen Bau jetzt bei einem süddeutschen Unternehmen in Auftrag gegeben worden ist. Mehrere Millionen investiert der Park in den sogenannten "Multi Launch Water Coaster". Was verbirgt sich dahinter?