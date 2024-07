Statt in neue Fahrgeschäfte investiert der Park in wechselnde Shows. Nach Einschätzung des Zukunftsforschers Ulrich Reinhardt komme es in einer alternden Gesellschaft auch nicht mehr so sehr darauf an, wer die größte Achterbahn habe: "Mehr ältere Bürger wollen tendenziell nicht mehr die Super-Achterbahn fahren, wo es noch mehr, noch schneller, noch steiler zugeht. Sie wollen eher etwas Besinnliches haben, wo sie alle Sinne nutzen können, wo sie unterhalten werden, wo sie aber auch Spaß dabei haben mit ihren Freunden und mit ihrer Familie."