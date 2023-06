Viele Menschen stehen in einer Schlange am Eingang des Freizeitparks Plohn im Vogtland. Dort haben wir uns von MDR SACHSEN für Dreharbeiten mit Daniel verabredet. Der heute 38-Jährige konnte bis zum Teenageralter ganz normal sehen. Dann brach eine Erbkrankheit aus, die ihm nach und nach das Augenlicht raubt. Heute sieht der Mann aus dem Vogtland fast nichts mehr, kann aber hell und dunkel unterscheiden. Deshalb trägt er an diesem sonnigen Tag auch eine Sonnenbrille.

Am Eingang stellen wir fest, dass man als Behinderter kostenlos in den Park kommt. Für die Begleitperson (sie muss im Behindertenausweis stehen) gilt ein ermäßigter Tarif. Noch mehr sparen kann man, wenn man das Ticket online bucht.

Durch den Park lotsen: Wo entlang und wohin?

Gleich hinter dem Eingang fängt das Abenteuer an. Nämlich damit, dass Daniel nicht weiß und nicht sehen kann, wo was ist. 80 Attraktionen bietet Plohn: Vom Kinderkarussell und Streichelzoo über die Wildwasserrutsche bis zum Big Dipper Coaster - eine 500 Meter lange Achterbahn. Doch wie findet man als Blinder dort hin? Ab geht die Post! Die Holzachterbahn El Toro ist die Hauptattraktion im Freizeitpark Plohn. Bildrechte: MDR/Katrin Claußner

"Ich gehe nicht allein in so einen Park. Das macht auch sonst niemand. Die meisten kommen mit Familie oder Freunden, was viel mehr Spaß macht. Ich habe immer jemanden dabei, der mir helfen kann", sagt Daniel. Wir erzählen also Daniel, was wir sehen. Das fängt schon beim Laufen an.

Helfende Hände im Alltag

Als Sehender macht man sich keine Gedanken darüber, wie die Wege beschaffen sind. Jetzt aber heißt es: "Vorsicht Stufe! Achtung, jetzt kommt ein Stück Kopfsteinpflaster, eine Holzbrücke, jetzt eine Linkskurve!" Die anderen Besucher im Park sind alle sehr rücksichtsvoll und weichen uns aus. Daniel Martin und MDR-Moderatorin Anna-Sophie Aßmann haben es sich nicht entgehen lassen, ein Foto mit Plohni - dem Maskottchen des Freizeitparks - zu machen. Bildrechte: MDR/Katrin Claußner

Es sind oft beim Einsteigen in den Zug oder an der Ampel helfende Hände da. Daniel Martin seit seiner Jugend sehbehindert

"Das erlebe ich im Alltag auch meistens", sagt Daniel. "Es sind oft beim Einsteigen in den Zug oder an der Ampel helfende Hände da. Hauptsache, sie greifen mir nicht in meinen Stock", sagt er und lacht. Dann erschreckt er sich nämlich. Er wird lieber direkt angesprochen. Der lange weiße Stock mit der Kugel am unteren Ende und die gelbe Armbinde mit den drei schwarzen Punkten zeigen deutlich sein Handicap an.

Rasante Fahrt auf der Holzachterbahn

Jetzt aber kommt die erste Attraktion: der Fluch des Teutates - eine Wasserrutschbahn. Das Einsteigen ist zwar kurz aufregend, denn das Boot schwankt und der Einstieg ist schmal. Aber auch hier sind helfende Hände für Daniel da. Sich drehend und schaukelnd, rauscht das runde Boot mit uns die Bahn hinunter. Gleich auf zur nächsten Runde! Daniel und Anna-Sophie haben großen Spaß auf den vielen Achterbahnen. Bildrechte: MDR/Katrin Claußner

Danach geht’s zur Hauptattraktion des Freizeitparks Plohn – der Holzachterbahn El Toro. Die hört Daniel schon von Weitem, sie donnert mit ohrenbetäubendem Getöse vorbei. Das Kreischen der Insassen amüsiert Daniel, das Adrenalin steigt an. "Das ist auch so ein bisschen das Problem. Die Geräusche irritieren und stressen mich, weil ich ja nicht sehe, was da gerade passiert", sagt der 38-Jährige.

Achterbahn ist für mich kein Problem. Mir wird auch nicht schlecht. Ich genieße total das Gefühl der Freiheit. Das ist für mich einfach toll Daniel Martin liebt das Achterbahnfahren

Beim Einsteigen helfen wir und das Personal. Und dann ist nach anderthalb Minuten rasanter Fahrt - bis zu 80 Kilometer pro Stunde - auch schon alles vorbei. "Achterbahn ist für mich kein Problem. Mir wird auch nicht schlecht. Ich weiß, ich sitze sicher und fest im Wagen."