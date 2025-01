Ein Spieler aus dem Vogtlandkreis hat 77.777 Euro im Lotto gewonnen. Der oder die Glückliche räumte am Sonnabend bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 ab, wie Sachsenlotto mitteilte. Da der Spielschein anonym gespielt wurde, muss der Gewinn noch angemeldet werden. Laut Sachsenlotto wurde der Spielschein am 8. Januar ausgefüllt und abgegeben. Er gilt demnach für vier Sonnabendziehungen und ist damit weiter im Rennen.

Der Spielscheininhaber kann laut Sachsenlotto in jeder Annahmestelle oder direkt in der Lotto-Zentrale in Leipzig seine Gewinnansprüche anmelden. Bei der Prüfung des Spielscheins in der Annahmestelle werde zunächst nur angezeigt, dass der Gewinn bei mehr als 1.000 Euro liegt.



Nach dieser Prüfung erhält der Gewinner ein entsprechendes Formular, um die Auszahlung der Gewinnsumme zu veranlassen. Wenn sich der Gewinner nicht innerhalb einer Frist von drei Jahren meldet, verfällt der Lottogewinn.