Der Betrug flog auf, als Bleis Sparkasse sein von Betrügern gehacktes Konto sperrte. Wie konnte das passieren? Blei zufolge hatte ein angeblicher Sparkassenmitarbeiter unter einer Rufnummer aus Plauen mit der Sparakssenmusik im Hinergrund angerufen: Ob Blei einen Registrierungsbrief für das Onlinebanking habe? Später bot der Anrufer seine Hilfe an beim Einrichten der Bezahlfunktion mittels sogenannter Push-Tans. Blei sollte zudem den QR-Code im Brief per Handy abfotografieren.

"Vielleicht zehn Minuten später kam auf dem Handy: 'Sparkasse sagt danke, Sie haben sich erfolgreich eingeloggt!'", berichtete der Rentner. Er ahnte nicht, dass in den folgenden Tagen wohl mittels der Handy-Bezahlfunktion von seinem Konto Geld abgehoben und damit in Supermärkten, darunter in Baden-Württemberg, eingekauft wird, wie Blei in seiner Sparkassenfiliale erfuhr. Demnach wurden in drei Tagen 12.200 Euro abgebucht. Blei stellte eine Strafanzeige gegen Unbekannt.