Nun steht die zierliche 1,52-Meter große Frau möglichst gerade und zeigt freudestrahlend auf eine Art Hometrainer und einen schwarzen Anzug. Der erinnert an einen Taucheranzug. "Das ist mein Mollii Suit, ein Laufanzug für Spastiker", erklärt Iris Wittke. Sie braucht zwar zehn, 15 Minuten, bis sie den anhat. Alle zwei Tage trägt sie den hautengen Anzug, in dem mehr als 50 Elektroden stecken, die mit Strom ihre Muskeln stimulieren. Die durch die Spastik angespannten Muskeln entspannen sich dadurch und die Patientin kann schmerzärmer laufen.

Ich habe unheimlich viel geschafft in diesem Jahr. Ich kann richtig schön gerade stehen und in der Physiotherapie teils schon freihändig laufen. Mehr als 50 Jahre bin ich ja krumm gelaufen.

Sie beschreibt sich als ungeduldige Frau, der immer wieder Mitmenschen sagten, sie solle doch dankbarer sein, geduldiger und sich freuen, was sie alles in einem Jahr geschafft habe. "Ich weiß, ich sollte zufriedener sein. Mir geht vieles nicht schnell genug." Denn dass Iris Wittke im Alltag immerzu auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen ist, nicht nur beim An- und Auspellen aus dem Spezialanzug, sondern auch morgens beim Aufstehen, Anziehen, Einsteigen ins Auto, "sas nervt mich, weil ich gern Sachen alleine mache".

Diese Art Trotz und Ungeduld kennt Ehemann Hubert Wittke nach Rückschlägen und schaut seine Ehefrau lächelnd an: "Typisch. Dabei gehört es doch zu einer guten Ehe dazu, dass wir einander helfen und die kleinen Macken des anderen aushalten." Das Helfen sei ihm "in Fleisch und Blut übergegangen".

Rückschläge habe es 2024 auch gegeben. Die gelernte Wirtschaftskauffrau wünscht sich einen Mini-Job in einem Büro oder Supermarkt. In einem ortsnahen Markt hätte das auch fast geklappt, künftige Kolleginnen hätten sich schon gefreut. Aber: "Dann kam die Bereichsleiterin und lehnte ab, weil ich an Stützen gehe. Ich könnte ja wegrutschen. Und die Berufsgenossenschaft bezahle so etwas nicht, wurde mir erzählt", ärgert sich Iris Wittke über die Ablehnung.