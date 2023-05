Das Eventlokal war schon länger im Visier der Ermittlerinnen und Ermittler. "Es ist durchgedrungen, dass dort anscheinend über einen längeren Zeitraum Drogen verkauft wurden." Die Razzia in dem Lokal in der Talstraße sei im Rahmen mehrerer Ermittlungen im Bereich der Drogenkriminalität lange geplant gewesen, sagte Karolin Hemp, Sprecherin der Polizei Zwickau, am Sonntag MDR SACHSEN. Mehr als 120 Einsatzkräfte waren bei dem nächtlichen Einsatz vor Ort. Im Anschluss an die Razzia wurden weitere Wohnungen im Landkreis durchsucht. Die Polizei teilte MDR SACHSEN mit, dass derzeit in mehrere Richtungen ermittelt werde.