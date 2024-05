Unbekannte Täter haben in Zwickau Nazi-Symbole an ein Wohn- und Geschäftshaus geschmiert. In dem Gebäude befindet sich auch das Büro der FDP Zwickau. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den verfassungswidrigen Smybolen um eine SS-Rune und ein Hakenkreuz.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marcus Brandt