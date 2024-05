In der neuen Ausstellung "Aus dem Dunkel der Vorzeit" rückt das Schlossmuseum Altenburg viele regionale Schätz wieder ins Licht – darunter der mutmaßliche Goldschmuck eines vorzeitlichen Häuptlings.

Mit modernen Analyseverfahren wurde erforscht, ob das Gold etwas mit der Himmelsscheibe von Nebra zu tun haben könnte.

Die meisten Ausstellungsstücke stammen aus der Region.

Das Schlossmuseum in Altenburg präsentiert in seiner neuen Ausstellung viele Exponate aus der Ur- und Frühgeschichte, die erstmals seit Jahrzehnten wieder zu sehen sind. Fast alle stammen aus dem Osten Thüringens. Dank moderner Forschung erzählen die Objekte der Schau aufregende Geschichten.

Goldschmuck von Häuptlingen

Kleine Goldringe, aus einem dünnen Draht gebogen und nur 1,5 Zentimeter groß, sind einer der Hingucker in der Ausstellung. Es handelt sich um Lockenringe. In der frühen Bronzezeit galten sie als Statussymbole, berichtet Ronny Teuscher. Er ist der Kurator der neuen Ausstellung "Aus dem Dunkel der Vorzeit. Altenburgs prähistorische Sammlung in neuem Licht". Laut dem Archäologen wurden diese Goldringe vor gut hundert Jahren auf dem Altenburger Lerchenberg gefunden, in einem Tonkrug unter einer Porphyrplatte versteckt. Bildrechte: punctum Esther Hoyer

Warum die Goldringe einst unter die Erde gebracht wurden, ist unbekannt. Wahrscheinlich waren es rituelle Gründe, sagt Kurator Teuscher.

Die Ringe sind 4.000 Jahre alt – so wie die berühmte Himmelsscheibe von Nebra. Diese wird laut Teuscher in der heutigen Forschung so interpretiert, dass sich in der Region der erste Fürstensitz der Ur- und Frühgeschichte befunden hat. "Einen Fürsten werden wir in Altenburg nicht gehabt haben, aber eine Ebene darunter: einen Häuptling." Solche goldenen Ringe haben nach Einschätzung des Fachmanns die Häuptlinge als Zeichen ihrer Macht und Würde in den Locken der Haaren getragen. Bildrechte: punctum Esther Hoyer

Für die Ausstellung wurden sie mit modernen Analyseverfahren untersucht – im gleichen Labor wie die Himmelsscheibe. Dass das Material der Altenburger Ringe, wie das Gold der Himmelscheibe, aus Cornwall in Südwestengland stammt, habe bei den Untersuchungen nicht bestätigt werden können – aber auch nicht ausgeschlossen. "Es kann sein, dass das Gold aus Cornwall stammt, es kann aber auch aus Süddeutschland stammen", sagt der Archäologe.

Regionale Funde, überregionales Ansehen

Viele Exponate der stimmungsvoll präsentierten Schau wurden in der Region gefunden. Da sind zum Beispiel die Schlöbener Ringe, Objekte aus Bronze und Eisen, die Bauern 1850 auf einem Feld bei Jena entdeckten. Sie gelangten in den Besitz der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes (GAGO), einem der ältesten Archäologievereine Mitteldeutschlands. Dieser Fund machte die GAGO in ganz Deutschland berühmt, denn eines ihrer Mitglieder schleppte den Fund 1860 in einem Koffer nach München. Bildrechte: punctum Esther Hoyer

Damals habe in München die versammelte Elite der Altertumsforschung getagt, so Teuscher. "Alle waren begeistert: Was habt ihr für tolle Sachen in Altenburg!" Daraufhin habe man sich entschieden, die nächste Tagung in Altenburg stattfinden zu lassen – obwohl Städte wie Halle und Jena ebenfalls im Gespräch waren.