Auf Deutschlands Straßen rollen wieder mehr DDR-Autos vom Typ Trabant und Wartburg. Dem Kraftfahrtbundesamt zufolge steigt die Zahl schon seit Jahren. Wie die Behörde auf Anfrage der "Deutschen Presseagentur" mitteilte, waren nach Stand Januar dieses Jahres bundesweit knapp 40.000 Fahrzeuge des Kultautos aus Zwickau zugelassen. Mehr als 10.000 sind demnach allein in Sachsen unterwegs - so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. In Brandenburg sind über 6.000 Trabis unterwegs, in Thüringen etwa 5.700.