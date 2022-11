Emotionaler Grund fürs Hobby: Opa Herbert

Seinen Trabant 601 Deluxe, Baujahr 1979, hat Justin in den eBay-Kleinanzeigen in einem Nachbarort von Hoyerswerda entdeckt und für 2.000 Euro gekauft. Fast zwei Jahre lang hat er ihn liebevoll restauriert und nach seinem Großvater "Herbert" benannt. Das Auto hat für ihn auch deshalb einen hohen emotionalen Wert, weil es ihn an den verstorbenen Opa erinnert. "Ich habe gesagt, der muss so werden wie der von Opa. Etwas anderes kommt für mich nicht infrage". Das Auto hat er mit DDR-Gegenständen aus dem Nachlass des geliebten Familienmitglieds dekoriert: Ein Verbandskasten, Orient-Zigaretten, ein Wackeldackel, das Leipziger Messemännchen und diverse Abzeichen liegen auf der Hutablage unter der Heckscheibe. "Ich hab‘ halt eine enge Verbindung zu meinem Opa gehabt", erklärt der 17-Jährige. Die Hutablage des Trabi hat Justin mit Gegenständen aus der DDR dekoriert, unter anderem mit einem Leipziger Messemännchen. Bildrechte: Jörg Winterbauer

Ältere Herren haben Tränen in den Augen

Wie gut ihm die Restauration gelungen ist, zeigen die Reaktionen von Passanten auf der Straße: "Der sieht ja aus, als wäre er gerade erst aus dem Werk aus Zwickau rausgerollt", sagen manchmal ältere Herren zu Justin. Vater Rüdiger ergänzt: "Die älteren Herrschaften haben manchmal sogar Tränen in den Augen, wenn sie so einen Trabi sehen, weil bei dem Anblick alte Erinnerungen hochkommen". Der Großvater, der mit seinem Trabi zu Lebzeiten Justins Interesse an dem Gefährt geweckt hat, wäre wahrscheinlich sehr stolz auf seinen Enkel.

Seinen Trabi in diesen Zustand zu versetzen, sei aber sehr viel Arbeit gewesen, sagt der Jung-Bastler. "Manchmal würde ich am liebsten alles in die Ecke werfen, weil es mal nicht so funktioniert, wie es soll. Aber am Ende, wenn man es dann doch hingekriegt hat, freut man sich." Finanziell ist der Aufwand für den Auszubildenden zum Beton- und Stahlbetonbauer im ersten Lehrjahr hoch. Wieviel er schon in seinen Trabi investiert hat, weiß er nicht genau. "Bestimmt dreieinhalb bis viertausend Euro“, schätzt er. Justin hat auch den Innenraum seines Trabi mit viel Liebe zum Detail hergerichtet. Bildrechte: Jörg Winterbauer

Unter seinen gleichaltrigen Bekannten hätten viele eine Simson, aber er sei der einzige, der einen Trabi restauriert hat, sagt Justin. Seine Freunde fänden sein Hobby cool und würden gerne mit ihm mitfahren, aber in seiner Klasse hätten sich auch einige Mitschüler darüber lustig gemacht. "So ein olles Pappauto hast du dir geholt“, hätten sie gesagt. "Aber ich lass' sie reden. Ich weiß, was ich hier stehen habe, ich weiß, wieviel Arbeit es gekostet hat", sagt Justin selbstbewusst und fügt hinzu: "Und die steigen auch im Wert, das muss man auch dazu sagen."

Nachfrage nach Simson und Trabi hoch

Die Zahl der Trabi-Zulassungen in den vergangenen Jahren ist gestiegen: Im Jahr 2021 waren laut Kraftfahrt-Bundesamt rund 38.000 Trabis zugelassen, 2015 waren es noch rund 33.000. Ein Händler auf dem Bautzener Markt bestätigt, dass die Nachfrage anzieht. "Zurzeit geht eigentlich alles gut weg, vor allem Simson und Trabant", sagt er. Ein anderer berichtet, dass die Nachfrage vor allem nach Simson und MZ hoch sei, aber auch nach Teilen für Trabant, Wartburg und Barkas würden die Kunden häufig bei ihm suchen. Auf dem Bautzener Markt werden diverse DDR-Zweiräder angeboten. Im Vordergrund zu sehen ist ein Simson-Moped vom Typ SR2E, Baujahr 1960. Bildrechte: Jörg Winterbauer

Justin Wolf kennt sich durch sein Hobby gut aus, weiß, wie er günstig Ersatzteile von den Teilemärkten bekommt: Vor seinem Trabi hat er schon eine Simson S50 auf Vordermann gebracht und zuhause schraubt er noch an einem Motorrad aus dem Motorradwerk Zschopau, Modell MZ ES Baujahr 1966. Wie er auf einem Markt wie dem in Bautzen Schnäppchen findet? "Man muss natürlich suchen. Wir machen es immer so: Wir gucken, fragen nach, was es kostet und dann legen wir es erst mal zurück. Dann schlendern wir über den Markt und wenn wir das gleiche Teil irgendwo anders sehen, fragen wir auch dort nach dem Preis. Am Ende gehen wir zum Günstigsten und nehmen es mit oder verhandeln noch." Zuhause wartet noch ein Motorrad vom Typ MZ ES auf Justin, hier zu sehen auf dem Anhänger seines Trabi. Bildrechte: Justin Wolf

Justin verrät seine beiden Lieblingsmärkte

Justin war schon auf vielen ähnlichen Märkten. Am besten hätten ihm bisher der in Großgrabe bei Bernsdorf in der Oberlausitz gefallen und der in Torgau. "Da waren sehr vernünftige Händler." Manche Verkäufer auf anderen Märkten würden nämlich absurd hohe Preise verlangen.