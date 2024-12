Laut Anklage am Landgericht hat sich der 39-Jährige mit der Tat rächen wollen. Dabei habe er das Opfer Anfang Juli 2023 in Lichtenstein hinterrücks attackiert, als dieses nichtsahnend bei ihm zu Hause auf dem Sofa saß. An den Axtangriff selbst könne er sich nicht konkret erinnern, sagte der Angeklagte vor Gericht.



Der 39-Jährige hat eigenen Angaben zufolge durch einen Unfall 2011 einen Gedächtnisverlust erlitten. Erst durch die neuerlichen Treffen mit dem ehemaligen Trainer habe er sich an seinen vermeintlichen Peiniger erinnert.