Zum Prozessauftakt am Landgericht Zwickau hat der mutmaßliche Axtmörder ein Geständnis abgelegt. Diese Tat sei das Allerschlimmste und durch nichts zu rechtfertigen, räumte er schluchzend ein. In dem 53 Jahre alten Opfer will er seinen Peiniger erkannt haben, der ihn als Kind zweimal sexuell missbraucht habe.