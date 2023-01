Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Susanne Schaper, kritisierte das Verbrennen der Schutzmasken als schlechteste Option. "Auf der Packung steht 'mindestens haltbar bis' und nicht 'tödlich ab'. Es gibt aus meiner Sicht keinen vernünftigen Grund, die teuer eingekauften und in den allermeisten Fällen noch verwendbaren Masken zu vernichten", so Schaper. Die Verfallsdaten seien lange bekannt gewesen. Man hätte die Masken spenden oder sie erneut sterilisieren können.

In Sachsen gilt aktuell noch Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen oder Tageskliniken sowie in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Im Nahverkehr ist sie seit Montag dieser Woche nicht mehr vorgeschrieben.