Corona-Maßnahme Ost-Länder streichen Maskenpflicht im Nahverkehr

Fünf ostdeutsche Bundesländer heben in den kommenden Wochen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr auf. Sachsen streicht sie bereits kommende Woche. Thüringen, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kippen sie im Februar. In Sachsen-Anhalt gibt es bereits seit Dezember keine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.