Unternehmer Annaberg-Buchholz: Tausende protestieren gegen Energiepolitik

Der sächsische Verfassungsschutz-Chef, Dirk-Martin Christian, hat am Dienstag davor gewarnt, die Demonstrantinnen und Demonstranten, die gegen die Energiepolitik der Bundesregierung auf die Straße gehen, pauschal in die rechte Ecke zu stellen. Die demokratischen Parteien, Verbände, Gewerkschaften und Kirchen sollten dagegen das Feld nicht den Extremisten überlassen. In Annaberg-Buchholz scheint das geglückt zu sein - Unternehmer der Region haben zu einer Protestkundgebung aufgefordert.