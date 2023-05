Die Vorsitzende des Landesschülerrats Sachsen, Lilly Härtig, fordert von Schulen, dass sie Schüler und Schülerinnen stärker demokratisch in den Schulalltag integrieren. "In jeder Schule, in der nicht aktiv politische Bildung vermittelt und Demokratie gelebt wird, ist es möglich, dass sich Lehrkräfte zusammenschließen, um einen solchen Brief wie in Brandenburg zu verfassen", sagt sie. Bildrechte: MDR / Martin Dietrich