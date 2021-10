Solche Situationen, sagt die 46-Jährige, seien belastend. Doch: "Ich bin ja nicht naiv. Mir ist durchaus klar, dass wir für einige Leute sehr ärgerlich und unbequem sind. Ich kann das aushalten." Sie wirft einen Blick durch das Klassenzimmer, sagt dann: "Was ich aber nicht ertrage, ist, still zu sein. Das Problem immer beiseite zu schieben, kann nicht die Lösung sein."

Denn die Freie Waldorfschule Harzvorland in Thale hatte in der Vergangenheit ein schwerwiegendes Problem: In mehreren Fällen wurde über Verbindungen von Lehrkräften zur rechtsextremen Szene oder die Mitgliedschaft in einem völkischen Netzwerk berichtet. Zuletzt rückte eine entsprechende Dokumentation von SPIEGEL-TV die Schule bundesweit in den Fokus.