Am Sonntag demonstrieren erneut zahlreiche Menschen in mehreren sächsischen Städten gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. In Dresden und Bautzen hat das Aktionsbündnis "Wir sind die Brandmauer Dresden" zum Protest aufgerufen. In Zwickau findet am Nachmittag auf dem Domhof eine Demonstration im Rahmen des "Zusammen gegen Rechts"-Aktionswochenendes statt.

Wochenlanger Protest hält an

"Wir sehen, dass sich gerade endlich unzählige Menschen trauen, den Feinden unserer Demokratie zu widersprechen und sich für eine offene Gesellschaft einzusetzen", so das Brandmauer-Team. Es werde nach eigenen Angaben mittlerweile von knapp 250 Organisationen unterstützt. Seit der Veröffentlichung der Correctiv-Recherche seien laut "Zusammen gegen Rechts" deutschlandweit mehr als drei Millionen Menschen auf die Straße gegangen. In Dresden ist es bereits die dritte Großdemo binnen weniger Wochen.

Dresden: Demo-Zug durch die Altstadt geplant

In Dresden haben für Sonntag unter anderem die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und die Vorsitzende des sächsischen Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden, Nora Goldenbogen, ihr Kommen angekündigt. Nach der Auftaktkundgebung auf dem Neumarkt am Nachmittag soll sich ein Demo-Zug durch die Altstadt über den Schlossplatz und die Augustusbrücke bis zur Staatskanzlei und zurück zur Frauenkirche bewegen. Dort soll wie zuletzt in München ein Lichtermeer entstehen.

Bautzen: Zweite Großdemo seit einem Monat

In Bautzen findet seit dem frühen Nachmittag die bisher zweite Demonstration für Demokratie und Toleranz statt. Zahlreiche Vereine, Gewerkschaften, Initiativen, Institutionen und Sozialverbände haben zur Teilnahme aufgerufen. Die Band "Banda Comunale" begleitet den Protestzug durch die Stadt, dem sich Hunderte Menschen bei Sonnenschein angeschlossen haben. Zur ersten "Demo gegen Rechts" in Bautzen am 27. Januar waren nach Polizeiangaben 1.500 Menschen auf den Hauptmarkt gekommen.